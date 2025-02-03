Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray 'da Alvaro Morata ilk kez sahada yer aldı. Deneyimli futbolcu, 69. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

Alvaro Morata (AA)

MALİYETİ AÇIKLANMIŞTI

İstanbul'a geldikten sonra maç için Gaziantep'e yetiştirilen Alvaro Morata'nın maliyeti de belli oldu. Sarı kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.



Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir."