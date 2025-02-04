Beşiktaş Cenk Özkaçar’ı istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor.



Haberde, "Valladolid, Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istiyor. Valencia'nın Beşiktaş'tan tek talebi, oyuncunun kalan maaşının tamamının ödenmesi yönünde" ifadeleri kullanıldı.



KONTRATI 2028'DE SONA ERECEK



Sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.



Valladolid formasıyla bu sezon 5 maçta forma giyen 24 yaşındaki savunmacı skor katkısı yapamadı.