Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor. Yardımcıları Süleyman Özay ve Murat E. Gözütok. Dördüncü hakem ise Burak Olcar. VAR'da Fabio Maresca, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan oturuyor.

Haftaya 54 puanla giren Galatasaray , Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 yenmesiyle 3 puana düşen farkı koruyup tekrar 6 puana çıkarmayı hedefliyor.Transfer gündemiyle de yoğun bir mesai harcayan Aslan, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek camiaya da moral vermek ve ilerleyen haftalara umutla bakmak istiyor.

Gaziantep FK güçlü rakibini yenmek istiyor (İHA)

GAZİANTEP FK 4 MAÇ SONRA YENİLDİ

Sezon başında istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep FK, toparlanmayı başardı. Güneydoğu temsilcisi aldığı galibiyetlerle orta sıralara kadar geldi. Hedefini de daha üst basamaklar olarak belirledi. Samsunspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sonrasında elde etti. Haftaya 26 puanla başladı.