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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Gaziantep'te kapanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Aslan'ın tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak ve yoluna devam etmek. Okan Buruk kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:01 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:07
Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

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    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    CANLI TAKİP

    Gaziantep FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke

    Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Osimhen, Ahmed.

    Kadir Sağlam (AA)Kadir Sağlam (AA)

    DÜDÜK SAĞLAM'DA

    Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor. Yardımcıları Süleyman Özay ve Murat E. Gözütok. Dördüncü hakem ise Burak Olcar.

    VAR'da Fabio Maresca, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan oturuyor.

    Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

    HEDEF PUAN 6 PUANLIK FARKI KORUMAK

    Haftaya 54 puanla giren Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 yenmesiyle 3 puana düşen farkı koruyup tekrar 6 puana çıkarmayı hedefliyor.Transfer gündemiyle de yoğun bir mesai harcayan Aslan, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek camiaya da moral vermek ve ilerleyen haftalara umutla bakmak istiyor.

    Gaziantep FK güçlü rakibini yenmek istiyor (İHA)Gaziantep FK güçlü rakibini yenmek istiyor (İHA)

    GAZİANTEP FK 4 MAÇ SONRA YENİLDİ

    Sezon başında istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep FK, toparlanmayı başardı. Güneydoğu temsilcisi aldığı galibiyetlerle orta sıralara kadar geldi. Hedefini de daha üst basamaklar olarak belirledi. Samsunspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sonrasında elde etti. Haftaya 26 puanla başladı.

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