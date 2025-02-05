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Lemina'dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:42
Lemina’dan Galatasaray paylaşımı!

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    Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

    Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

    Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.



    Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

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