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Beşiktaş yıldız futbolcusunu kiraladı! İşte yeni adesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Al Musrati'yi Fransız devi Monaco'ya kiraladığını KAP'a bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:43
Beşiktaş yıldız futbolcusunu kiraladı! İşte yeni adesi

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    Beşiktaş, Libyalı yıldızı Al Musrati'nin Monaco'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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