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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Nicolo Zaniolo KAP'a bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu ve anlaşmada şarta bağlı zorunlu satın alma opisyonu bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:19 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:29
Galatasaray’da bir ayrılık daha! Nicolo Zaniolo KAP’a bildirildi

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    Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    Bu anlaşmaya göre:

    •⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
    •⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur.
    •⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."

    Sezon başında Bergamo ekibine imza atan Zaniolo, çıktığı 23 karşılaşmada 3 kez ağları sarsıp 3 de asist yapmıştı.

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