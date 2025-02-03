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Allan Saint Maximin Fenerbahçe'de kaldı!

Napoli'ye transfer olması beklenen ve son oynanan Rizespor maçında kadroya alınmayan Allan Saint Maximin, Fenerbahçe'de kaldı. Gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin olumsuz noktalandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:25
Allan Saint Maximin Fenerbahçe’de kaldı!

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    Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için flaş bir gelişme yaşandı.

    TRANSFER İPTAL OLDU

    İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu.

    İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.

    Maximin, transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

    Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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