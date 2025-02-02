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Galatasaray'dan Alvaro Morata kararı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni transferi Alvaro Morata'yı maça yetiştirmek için karar aldı.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:57
Galatasaray’dan Alvaro Morata kararı!

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    Galatasaray'ın Milan'dan sezon sonuna kadar kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri sorunsuz tamamlanan 32 yaşındaki forvet, özel uçakla Gaziantep'e götürülerek maça yetiştirilecek.

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    Okan Buruk'un şans vermesi halinde, Morata Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkacak. Bu sezon Milan'da 25 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcüden beklentiler yüksek.

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