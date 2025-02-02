Galatasaray'ın Milan'dan sezon sonuna kadar kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri sorunsuz tamamlanan 32 yaşındaki forvet, özel uçakla Gaziantep'e götürülerek maça yetiştirilecek.
Galatasaray'ın Milan'dan sezon sonuna kadar kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri sorunsuz tamamlanan 32 yaşındaki forvet, özel uçakla Gaziantep'e götürülerek maça yetiştirilecek.
Okan Buruk'un şans vermesi halinde, Morata Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkacak. Bu sezon Milan'da 25 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcüden beklentiler yüksek.