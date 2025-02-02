Adana Demirspor, 13. dakikada Tolga Kalender ile öne geçti. Kasımpaşa, 16. dakikada Mamadou Fall'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Kasımpaşa, 57. dakikada Nabil Alioui'nin attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında ise 70'ten sonra geri dönüşe imza attı.



Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 73. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve durumu 2-2 yaptı. Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın 75. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti. İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan yeni transferi Can Keleş'in 79. dakikada attığı farkı ikiye çıkardı ve durum 4-2 oldu. Kasımpaşa, ilk golü atan Fall'ın 82. dakikada attığı golle durumu 5-2'ye getirdi. Adana Demirspor'da 88. dakikada fileleri havalandıran Abat Aimbetov, maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.



Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Adana Demirspor ise yeni hocası Mustafa Alper Avcı'nın ilk maçında puan alamadı.

Kasımpaşa, 9 dakikada 4 gol attı. (AA)



İKİ MAÇTA 17 GOL



Kasımpaşa, ligde geçtiğimiz hafta da Hatayspor karşısında 5-4'lük skorla kazanmıştı. İstanbul ekibinin ligdeki son iki maçında toplamda 17 gol atıldı.