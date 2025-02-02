SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları durmuyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Kızılyıldız'ın 20'lik yıldızı Mimovic ile de anlaşma sağladı. Kanarya'nın Allan Saint Maximin'in ayrılığı sonrası ise iki flaş hamle yapacağı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:46
Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    PUAN FARKI 6

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    GÖZTEPE MAÇI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç ba�� yoldurmuştu.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını sildi.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR

    Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    İLK BOMBA CARLOS

    Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Göztepe maçında da kadroda olan Diego Carlos, mücadelenin son dakikalarında oyuna girerek taraftarla buluştu.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    DEV ÇALIM: SKRINIAR

    Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Sarı lacivertliler Slovak stoper ile her konuda anlaşırken, Paris Saint Germain'in kiralık oyuncu kontenjanını açmasının ardından resmi açıklama yapılacak.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    TALISCA FENERBAHÇE'DE

    Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Brezilyalı 10 numarayı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık resmi sözleşmeye de imza atacak.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    MIMOVIC SÜRPRİZİ

    Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Sırp basınının aktardığı bilgilere göre ise Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceği belirtildi.

    Ayrıca oyuncuyla 4.5 yıllık kontrat imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    VEDA ETTİ

    Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımına veda etti.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    AHMETCAN KAPLAN HAMLESİ

    Fenerbahçe'nin 5. transfer olarak ise Ahmetcan Kaplan'ı düşündüğü öğrenildi. 3'lü savunma oynamak isteyen Jose Mourinho, sağ stoper olarak Diego Carlos'u merkezde ise Milan Skriniar'ı oynatacak.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Sol ayaklı bir stoper isteyen Mourinho, Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın kiralanmasına da onay verdi. Kanarya, Hollanda devi ile anlaşma sağlaması halinde Ahmetcan'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katacak.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    MAXIMIN'E VEDA!

    İtalya'nın Napoli takımının bir süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Allan Saint-Maximin, teklifi kabul ederek sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli Kulübü'nden 1 yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, transferiyle ilgili kararını açıklamak için Napoli ile Suudi Arabistan ekibi arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyordu.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Napoli, Al-Ahli ile anlaşmaya varınca Saint-Maximin Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetle görüşerek, İtalyan kulübüne gitmek istediğini bildirdi.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    "BU FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEM"

    Türkiye'de mutlu olduğunu ancak Serie A'da iddialı bir takımda oynama fırsatını da kaçırmak istemediğini ifade eden 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı lacivertli yöneticilere, "Bugüne dek Fransa, İngiltere ve Türkiye liglerinde oynadım. İtalya Serie A'da büyük bir kulüpte forma giymeyi hep istedim. Napoli bana bu fırsatı sundu ve kaçırmak istemiyorum" diyerek izin istediği öğrenildi.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    İtalyan basını, Napoli'nin Maximin'in kiralanması ve oyuncunun kiralık sözleşmesiyle birlikte toplam 4 milyon euro'luk bir transfer operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    MAXIMIN YERİNDE DIOUF!

    Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'den boşalan kontenjanı sol kanat bek takviyesi için kullanacak. 3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Diouf, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    Kardelenler
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın
    ’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında! Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın kaçışına yardım!
    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?
    Bahçeli’den ’ihraç edilen teğmenler’ açıklaması: Maskeli darbe severler aklını başına almalıdır
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi
    Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı
    Kandil’den sabotaj: Terörist Sabri Ok Öcalan üzerinden pazarlık peşinde!
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
    Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
    İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu
    Başkan Erdoğan CHP’yi yerden yere vurdu: İzmir’e en ufak faydaları yok!
    CANLI | Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı