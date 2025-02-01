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Zalewski Inter'de!

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:21
Zalewski Inter’de!

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    Transfer döneminde ismi birçok kez Türk kulüpleri ile anılan Nicola Zalewski'nin geleceği netleşti.

    Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı.

    Habere göre; kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak. Opsiyonun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor.

    23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.

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