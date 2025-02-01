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Juventus'un Victor Osimhen planı

Juventus, sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırıp Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan Juventus'un bu transferde Galatasaray'dan önce hareket ederek imzayı attırmayı hedeflediği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 12:41
Juventus’un Victor Osimhen planı

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    Sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.

    İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

    GIUNTOLI ÇOK ISRARCI

    Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus Kulübü'nde, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.

    75 MİLYON EURO

    Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan Juventus'un bu transferde Galatasaray'dan önce hareket ederek imzayı attırmayı hedeflediği ifade edildi.

    Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 17 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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