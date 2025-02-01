PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon'a geliyor

Ara transfer döneminde Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Trabzonspor, ikinci hamlesini de Ukrayna'dan yaptı. Bordo mavililer, Shakhtar forması giyen Zubkov'u renklerine bağladı. Yıldız oyuncu Trabzon'a gelecek ve ardından sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:28 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:28
Trabzonspor’un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon’a geliyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da ikinci transfer de bitti. Fırtına, Shakhtar'ın en önemli futbolcularından biri olan ve Danylo Sikan'ın yakın arkadaşı Oleksandr Zubkov ile el sıkıştı.

    Ukraynalı oyuncu Trabzon'a gelecek.

    Oleksandr Zubkov (AFP)Oleksandr Zubkov (AFP)

    BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

    Alt yapısından yetiştiği Shakhtar Donetsk'e Ferencvaros'tan geri dönen ve o günden bu yana takımın lider oyuncularından biri haline gelen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 6 gol atıp 7 de asist yaptı.

    Trabzonspor'un, yıldız kanat için kulübüne 6.5 milyon euro ödeme yapması bekleniyor.

    Oleksandr Zubkov (EPA)Oleksandr Zubkov (EPA)

    SON KEZ ALMANYA'DA

    Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'a gelmeden önceki son maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı ancak takımının 3-1 yenilmesine engel olamadı. Ukrayna temsilcisinden ayrılan Zubkov artık gollerine ve asistlerine Trabzon'da devam edecek.

    Oleksandr Zubkov (Takvim Arşiv Foto)Oleksandr Zubkov (Takvim Arşiv Foto)

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

    Trabzonspor'un Kayserispor ile karşılaştığı mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş; "Hayırlı olsun, iyi bir oyuncu. Umarım ki takıma katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

    Uğurcan Çakırdan Kayserispor deplasmanında resital: 6 net kurtarış!Uğurcan Çakırdan Kayserispor deplasmanında resital: 6 net kurtarış!
    Uğurcan Çakır'dan Kayserispor deplasmanında resital: 6 net kurtarış!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bahçeli’den ’ihraç edilen teğmenler’ açıklaması: Maskeli darbe severler aklını başına almalıdır
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Kardelenler
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi
    Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı
    Kandil’den sabotaj: Terörist Sabri Ok Öcalan üzerinden pazarlık peşinde!
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
    Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
    İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu
    Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı
    Kayseri’da Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan CHP’yi yerden yere vurdu: İzmir’e en ufak faydaları yok!
    CANLI | Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK’yı ne zaman lağvedecek? Mazlum Abdi ne yumurtladı... Kritik tarih 15 Şubat!
    ❄️İstanbul’a kar geliyor! Valilik ve AKOM’dan peş peşe uyarı
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia
    CHP’li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı! Dosyası kabarık çıktı
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi