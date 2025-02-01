Trabzonspor’un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon’a geliyor

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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da ikinci transfer de bitti. Fırtına, Shakhtar'ın en önemli futbolcularından biri olan ve Danylo Sikan'ın yakın arkadaşı Oleksandr Zubkov ile el sıkıştı. Ukraynalı oyuncu Trabzon'a gelecek.

Oleksandr Zubkov (AFP) BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO Alt yapısından yetiştiği Shakhtar Donetsk'e Ferencvaros'tan geri dönen ve o günden bu yana takımın lider oyuncularından biri haline gelen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 6 gol atıp 7 de asist yaptı. Trabzonspor'un, yıldız kanat için kulübüne 6.5 milyon euro ödeme yapması bekleniyor.