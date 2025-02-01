Uğurcan Çakır’dan Kayserispor deplasmanında resital: 6 net kurtarış!

BAY geçtiği haftanın ardından Kayserispor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi performansıyla hayal kırıklığı yaratırken ayakta kalan tek isim Uğurcan Çakır'dı.

Milli file bekçisi yaptığı kurtarışlarla Kayserispor'un fileleri havalandırmasına izin vermedi. 6 net kurtarışı bulunan yıldız file bekçisi 90+6'da Cardoso'nun vuruşu sonrasındaki hamlesiyle de kalitesini bir kez daha ispatladı.

Uğurcan'ın formu sosyal medyada da en çok konuşulan konuları arasına girdi. Deneyimli eldiven son 5 karşılaşmada sadece Samsunspor deplasmanında gol yedi.

Ayrıca Trabzonspor son 3 maçında kalesini gole kapamayı da başardı.