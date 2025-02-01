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Uğurcan Çakır'dan Kayserispor deplasmanında resital: 6 net kurtarış!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Uğurcan Çakır damgasını vurdu. Bordo mavililerin kaptanı, yaptığı 6 kurtarışla takımına 1 puanı getiren isim oldu.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 19:16
Uğurcan Çakır’dan Kayserispor deplasmanında resital: 6 net kurtarış!

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    BAY geçtiği haftanın ardından Kayserispor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi performansıyla hayal kırıklığı yaratırken ayakta kalan tek isim Uğurcan Çakır'dı.

    Milli file bekçisi yaptığı kurtarışlarla Kayserispor'un fileleri havalandırmasına izin vermedi. 6 net kurtarışı bulunan yıldız file bekçisi 90+6'da Cardoso'nun vuruşu sonrasındaki hamlesiyle de kalitesini bir kez daha ispatladı.

    Uğurcan'ın formu sosyal medyada da en çok konuşulan konuları arasına girdi. Deneyimli eldiven son 5 karşılaşmada sadece Samsunspor deplasmanında gol yedi.

    Ayrıca Trabzonspor son 3 maçında kalesini gole kapamayı da başardı.

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