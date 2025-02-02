PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçı sonrası arbede!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından iki takım oyuncuları arasında otobüslerin bulunduğu alanda arbede çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 22:40 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 23:09
Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçı sonrası arbede!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 9 kişi kalan Çaykur Rizespor'u Edin Dzeko'nun 3 ve Youssef En*Nesyri'nin golleriyle 3-2 yenerek puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı (X)Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı (X)

    Karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri ve kulüp yetkilileri araya girerek olayları güçlükle yatıştırdı.

    Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.