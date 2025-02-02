Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçı sonrası arbede!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 9 kişi kalan Çaykur Rizespor'u Edin Dzeko'nun 3 ve Youssef En*Nesyri'nin golleriyle 3-2 yenerek puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 9 kişi kalan Çaykur Rizespor'u Edin Dzeko'nun 3 ve Youssef En*Nesyri'nin golleriyle 3-2 yenerek puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.
Karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri ve kulüp yetkilileri araya girerek olayları güçlükle yatıştırdı.
Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.
💥 MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI!— Sabah Spor (@sabahspor) February 2, 2025
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası, stadyum çıkışında arbede yaşandı. pic.twitter.com/facW01mcsz