Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.
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Kayserispor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hasan Ali, Ali Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
TRABZONSPOR: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut Güneş, Mendy, Ozan, Sikan, Vişça, Banza
TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ARIYOR
Bu sezon gösterdiği performansla kötü günler geçiren bordo mavili ekipte hedef Kayserispor'u da yenerek ilk defa 3 kez üst üste sahadan galip ayrılmak. Ayrıca deplasmandaki hasretini de sona erdirmek. Karadeniz temsilcisi dış sahadaki son zaferini 259 gün önce geçen sezon Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti.
HEDEF RİZE'Yİ GEÇMEK
Oynadığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 7 de beraberlik alan Trabzonspor şu ana kadar 25 puan topladı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçı kazanarak 8. sırada bulunan 27 puanlı Rizespor'u geride bırakmayı hedefliyor.