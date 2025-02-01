Trabzonspor bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyor (AA)

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ARIYOR

Bu sezon gösterdiği performansla kötü günler geçiren bordo mavili ekipte hedef Kayserispor'u da yenerek ilk defa 3 kez üst üste sahadan galip ayrılmak. Ayrıca deplasmandaki hasretini de sona erdirmek. Karadeniz temsilcisi dış sahadaki son zaferini 259 gün önce geçen sezon Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti.