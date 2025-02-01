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Trabzonspor'un Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de son 2 maçını gol yemeden kazanan ve rakip ağları 9 kez sarsan Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer elde edeceği galibiyetle birlikte üst sıralara yükselmek ve ilerleyen haftalara umutla bakmak amacında. Şenol Güneş kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Kayserispor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:01 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:17
Trabzonspor’un Kayserispor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.

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    Kayserispor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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    İLK 11'LER

    KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hasan Ali, Ali Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut Güneş, Mendy, Ozan, Sikan, Vişça, Banza

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    TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ARIYOR

    Bu sezon gösterdiği performansla kötü günler geçiren bordo mavili ekipte hedef Kayserispor'u da yenerek ilk defa 3 kez üst üste sahadan galip ayrılmak. Ayrıca deplasmandaki hasretini de sona erdirmek. Karadeniz temsilcisi dış sahadaki son zaferini 259 gün önce geçen sezon Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti.

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    HEDEF RİZE'Yİ GEÇMEK

    Oynadığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 7 de beraberlik alan Trabzonspor şu ana kadar 25 puan topladı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçı kazanarak 8. sırada bulunan 27 puanlı Rizespor'u geride bırakmayı hedefliyor.

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