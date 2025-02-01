Şenol Güneş’ten beraberlik yorumu: Razı olduk!

Şenol Güneş (AA)

Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı beIN SPORTS'a değerlendirdi. Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirten tecrübeli antrenör, şu ifadeleri kullandı;

"Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik."