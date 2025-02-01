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Şenol Güneş'ten beraberlik yorumu: Razı olduk!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 0-0 berabere kaldığı Kayserispor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, beraberliğe razı olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 19:13 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 19:14
Şenol Güneş’ten beraberlik yorumu: Razı olduk!

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    Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 86. dakikasında Bordo-Mavililer'de Batista Mendy kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

    Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı beIN SPORTS'a değerlendirdi. Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirten tecrübeli antrenör, şu ifadeleri kullandı;

    "Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik."

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    Kayseri'da Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Kayserida Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCUKayserida Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Kayseri'da Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU