Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye veda etti! İşte yeni takımı

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Diego Carlos, Talisca, Milan Skriniar ve son olarak da Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip birçok oyuncuyla görüşmelerine devam ederken diğer yandan kadroda da eksilmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun ayrılığın eşiğine geldiği öğrenildi.

Allan Saint Maximin (AA) BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 8 milyon euro ödeneceğini duyurduğu Allan Saint Maximin, beklentilerin altında kalmış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Fransız futbolcuyu göndererek kadrosunda boşluk oluşturmayı hedefleyen yönetim, Al Ahli ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadı ancak dünya devi imdada yetişti.