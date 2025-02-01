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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye veda etti! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini Galatasaray'ın 6 puan gerisinde sürdüren Fenerbahçe, transferde de bir hayli hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertli ekipte bir de ayrılık söz konusu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:41 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:41
Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye veda etti! İşte yeni takımı

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    Diego Carlos, Talisca, Milan Skriniar ve son olarak da Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip birçok oyuncuyla görüşmelerine devam ederken diğer yandan kadroda da eksilmeler yaşanıyor.

    Yıldız futbolcunun ayrılığın eşiğine geldiği öğrenildi.

    Allan Saint Maximin (AA)Allan Saint Maximin (AA)

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

    Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 8 milyon euro ödeneceğini duyurduğu Allan Saint Maximin, beklentilerin altında kalmış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

    Fransız futbolcuyu göndererek kadrosunda boşluk oluşturmayı hedefleyen yönetim, Al Ahli ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadı ancak dünya devi imdada yetişti.

    Allan Saint Maximin (AA)Allan Saint Maximin (AA)

    MAÇ KADROSUNDA OLACAK

    İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, Fransız yıldız, sarı-lacivertli ekip ile olan kiralık sözleşmesini feshederek takıma veda etti. Napoli ile anlaşmaya varan 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Eğer transfer süreci planlandığı gibi ilerlerse, Allan Saint-Maximin'in Roma-Napoli maçında kadroda yer alabileceği belirtiliyor.

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