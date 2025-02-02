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Mourinho'dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef kazanarak maç fazlasıyla lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürmek. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:42
Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

    Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

    Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    46. RANDEVU

    Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle 46. puan mücadelesine çıkacak.

    Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

    Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 22 maç oynadı.

    Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 17'sinden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı.

    Fenerbahçe bu maçlarda 50 gol sevinci yaşarken Çaykur Rizespor, rakibinin filelerini 18 kez havalandırdı.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    TEKRAR EDİLEN MAÇ

    Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

    Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

    Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    FARKLI GALİBİYETLER

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

    Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

    Fenerbahçe, geçen sezonun ilk yarısında sahasında ve bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçları 5-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    SON 14 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

    Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 14 karşılaşmada Fenerbahçe, 13 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

    Bu maçlarda Fenerbahçe 43 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 12 gol sevinci yaşadı.

    İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

    Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

    Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, pazar günkü müsabakada forma giyemeyecek.

    TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    3 İSİM KART SINIRINDA

    Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

    Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    MOURİNHO KULÜBEYE DÖNÜYOR

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.

    Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

    Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    GÖZLER YOUSSEF EN-NESYRİ'DE

    Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.

    Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

    Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak.

    Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

    Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Casper Hojer, Amir Hadziahmetovic, Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Ali Sowe.

    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

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