Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.



Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

46. RANDEVU Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle 46. puan mücadelesine çıkacak.



Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.



