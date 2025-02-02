Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi

MOURİNHO KULÜBEYE DÖNÜYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.
Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.
Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.
GÖZLER YOUSSEF EN-NESYRİ'DE
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.
Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.
Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak.
Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.
Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Casper Hojer, Amir Hadziahmetovic, Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Ali Sowe.