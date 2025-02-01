Mauro Icardi yeniden İstanbul’da!

Sarı kırmızılı ekibin Tottenham'ı 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisi için gittiği Arjantin'den İstanbul'a geldi.
Sarı kırmızılı ekibin Tottenham'ı 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisi için gittiği Arjantin'den İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı bir ameliyatın ardından tedavisinin kalan kısmını tamamlamak ve bireysel antrenmanlara başlamak üzere İstanbul'a geri döndü. 31 yaşındaki Arjantinli golcüye, sevgilisi China Suarez de eşlik etti.
Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Icardi'nin sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti. Bu süreçte, Icardi'nin önümüzdeki sezon başında takıma katılması bekleniyor.
Yıldız futbolcunun İstanbul'a dönüşü, Galatasaray camiasında büyük bir moral kaynağı oldu.