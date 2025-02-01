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Mauro Icardi yeniden İstanbul'da!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlık sürecinin ardından İstanbul’a geri döndü. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı mağlup ettiği karşılaşmada çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Arjantinli futbolcu, 2 aydır ülkesinde tedavi görüyordu.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:40 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:40
Mauro Icardi yeniden İstanbul’da!

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    Sarı kırmızılı ekibin Tottenham'ı 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisi için gittiği Arjantin'den İstanbul'a geldi.

    Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlanmıştı (AA)Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlanmıştı (AA)

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı bir ameliyatın ardından tedavisinin kalan kısmını tamamlamak ve bireysel antrenmanlara başlamak üzere İstanbul'a geri döndü. 31 yaşındaki Arjantinli golcüye, sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

    Mauro Icardi (X)Mauro Icardi (X)

    Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Icardi'nin sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti. Bu süreçte, Icardi'nin önümüzdeki sezon başında takıma katılması bekleniyor.

    Yıldız futbolcunun İstanbul'a dönüşü, Galatasaray camiasında büyük bir moral kaynağı oldu.

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