Mauro Icardi yeniden İstanbul’da!

Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlanmıştı (AA)

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı bir ameliyatın ardından tedavisinin kalan kısmını tamamlamak ve bireysel antrenmanlara başlamak üzere İstanbul'a geri döndü. 31 yaşındaki Arjantinli golcüye, sevgilisi China Suarez de eşlik etti.