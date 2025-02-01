İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon da aynı organizasyonda yer almak amacında. Kartal, birçok isimle görüşürken teklif yapılan isimlerden biri ortaya çıktı.

Veljko Birmancevic (AFP) Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i radarına aldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp oyuncu için Çekya ekibine resmi teklif sundu ve transfer görüşmeleri sürüyor.