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Beşiktaş'tan transfer harekatı! Kartal kanatlanacak

Sezon başında kadrosuna kattığı Joao Mario'yu genelde merkezde veya 10 numara değerlendiren Beşiktaş'ta ilk transfer hamlesi kanat için geldi. Siyah beyazlılar, soldaki sorunu çözebilmek adına yıldız futbolcu için girişimlere başladı ve teklifini iletti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:44 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:45
Beşiktaş’tan transfer harekatı! Kartal kanatlanacak

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    UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon da aynı organizasyonda yer almak amacında. Kartal, birçok isimle görüşürken teklif yapılan isimlerden biri ortaya çıktı.

    Veljko Birmancevic (AFP)Veljko Birmancevic (AFP)

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i radarına aldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp oyuncu için Çekya ekibine resmi teklif sundu ve transfer görüşmeleri sürüyor.

    Veljko Birmancevic (AFP)Veljko Birmancevic (AFP)

    VELJKO BİRMANCEVİC'İN PERFORMANSI

    Bu sezon Sparta Prag formasıyla 25 maça çıkan Birmancevic, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sezon başında Fransız ekibi Toulouse'dan 2.3 milyon euro karşılığında transfer edilen hücum oyuncusu, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alıyor.