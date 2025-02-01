UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon da aynı organizasyonda yer almak amacında. Kartal, birçok isimle görüşürken teklif yapılan isimlerden biri ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon da aynı organizasyonda yer almak amacında. Kartal, birçok isimle görüşürken teklif yapılan isimlerden biri ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i radarına aldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp oyuncu için Çekya ekibine resmi teklif sundu ve transfer görüşmeleri sürüyor.
VELJKO BİRMANCEVİC'İN PERFORMANSI
Bu sezon Sparta Prag formasıyla 25 maça çıkan Birmancevic, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sezon başında Fransız ekibi Toulouse'dan 2.3 milyon euro karşılığında transfer edilen hücum oyuncusu, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alıyor.