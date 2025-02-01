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Galatasaray'a müjde! Juventus Danso'dan vazgeçti

Kevin Danso'nun Juventus'a transferi, Lens'in kiralık anlaşma istememesi sebebiyle durma noktasında geldi. Avusturyalı oyuncu için Rennes şartları zorluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 17:16 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 17:16
Galatasaray’a müjde! Juventus Danso’dan vazgeçti

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    Avrupa'da ara transfer döneminin bitimine saatler kala çalışmalar devam ediyor.

    Stoper takviyesi arayışında olan Juventus, Lens ile Kevin Danso konusunda anlaşamadı.

    Kevin Danso'nun Juventus'a transferi, Lens'in kiralık anlaşma istememesi sebebiyle durma noktasında geldi. Avusturyalı oyuncu için Rennes şartları zorluyor.

    Lloyd Kelly. (ARŞİV)Lloyd Kelly. (ARŞİV)

    YENİ ROTA KELLY

    Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, stoper alternatifi olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Lloyd Kelly'yi gündemine aldı.

    Newcastle'da forma giyen oyuncu, bu sezon 13 maça çıktı ve 593 dakika forma giydi.

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