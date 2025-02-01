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Nefes kesen maç Antalya'nın! Hatayspor Antalyaspor 2-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen Antalyaspor öne geçmeyi başarsa da Hatayspor beraberliği yakaladı. Ancak kırmızı beyazlılar Safuri'nin golüyle kritik maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:32
Nefes kesen maç Antalya’nın! Hatayspor Antalyaspor 2-3 | MAÇ SONUCU

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan iki takım Mersin'de karşı karşıya geldi. Hatayspor, Mersin'de Antalyaspor'u ağırladı. Kırmızı beyazlı ekp 22'de Samudio'nun penaltısıyla 1-9 öne geçti. 30'da Bilal Boutobba skoru dengeledi. 39'da Sander van de Streek ile Akrepler yeniden üstünlüğü yakaladı ve Emre Belözoğlu ve öğrencileri ilk yarıyı önde kapattı.

    Antalyaspor Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yendi (AA)Antalyaspor Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yendi (AA)

    İknci devrede dakikalar 64'ü gösterirken Vincent Aboubakar, takımı adına beyaz noktadan tabelayı 2-2'ye getiren vuruşu yaptı. 86'da ise bu kez sahneye Jakub Kaluzinski'nin asistinde Ramzi Safuri çıktı ve konuk takım 3. kez öne geçerek skoru 3-2'ye getirdi.

    Bu skorla Antalyaspor puanını 25'e yükseltti. Hatayspor ise 10'da kaldı.

    Kırmızı beyazlı ekip gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak.Bordo beyazlılar ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.