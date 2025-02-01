Nefes kesen maç Antalya’nın! Hatayspor Antalyaspor 2-3 | MAÇ SONUCU

Bu sezon istediği sonuçları alamayan iki takım Mersin'de karşı karşıya geldi. Hatayspor, Mersin'de Antalyaspor'u ağırladı. Kırmızı beyazlı ekp 22'de Samudio'nun penaltısıyla 1-9 öne geçti. 30'da Bilal Boutobba skoru dengeledi. 39'da Sander van de Streek ile Akrepler yeniden üstünlüğü yakaladı ve Emre Belözoğlu ve öğrencileri ilk yarıyı önde kapattı.