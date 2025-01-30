Trabzonspor’dan 2. transfer bombası! Kulübüyle anlaşma sağlandı

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Sezonun ilk yarısında adeta kabus yaşayan Trabzonspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle yeniden doğdu. Bordo mavililer yakalanan bu ivmeyi transferde de lehine çevirebilmek adına adımlarını atmaya başladı. Fırtına'nın kadrosuna kattığı ilk futbolcu Danylo Sikan oldu. Shakhtar Donetsk'in yıldızı için 6 milyon euro 5 taksit halinde ödenecek.

Jonathan Ikone (Takvim Foto Arşiv) Kanat takviyesi talep eden teknik diektör Şenol Güneş'in ardından birçok isimle görüşmeye başlayan yönetimin listesindeki oyunculardan biri Jonathan Ikoné olmuştu. Ancak Fransız yıldız tercihini Como'dan yana kullandı ve 1 milyon euro kiralama ücreti ile 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandı.