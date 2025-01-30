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Trabzonspor'dan 2. transfer bombası! Kulübüyle anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ilk hamlesini Danylo Sikan ile yapmıştı. Ukraynalı golcünün ardından kanat için görüşmelerine hız verirken birçok futbolcu ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Yönetim, yıldız oyuncu için kulübüyle anlaştı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:08
Trabzonspor’dan 2. transfer bombası! Kulübüyle anlaşma sağlandı

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    Sezonun ilk yarısında adeta kabus yaşayan Trabzonspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle yeniden doğdu. Bordo mavililer yakalanan bu ivmeyi transferde de lehine çevirebilmek adına adımlarını atmaya başladı.

    Fırtına'nın kadrosuna kattığı ilk futbolcu Danylo Sikan oldu. Shakhtar Donetsk'in yıldızı için 6 milyon euro 5 taksit halinde ödenecek.

    Jonathan Ikone (Takvim Foto Arşiv)Jonathan Ikone (Takvim Foto Arşiv)

    Kanat takviyesi talep eden teknik diektör Şenol Güneş'in ardından birçok isimle görüşmeye başlayan yönetimin listesindeki oyunculardan biri Jonathan Ikoné olmuştu. Ancak Fransız yıldız tercihini Como'dan yana kullandı ve 1 milyon euro kiralama ücreti ile 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandı.

    Oleksandr Zubkov (EPA)Oleksandr Zubkov (EPA)

    Rotasını Sikan sonrasında yeniden Ukrayna'ya çeviren Trabzonspor'un gündemine Oleksandr Zubkov geldi. Sağ kanatta adam eksiltebilen, şut tehdidi olabilen ve aynı zamanda skora da etki edebilen bir profili bulunan 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeler son günlerde hız kazandı ve imza aşamasna gelindi.

    Oleksandr Zubkov (AFP)Oleksandr Zubkov (AFP)

    Sabah'ın haberine göre Ukraynalı yıldız için Karadeniz temsilcisinin kasasından 6.5 milyon euro çıkacak. Oyuncu da Dortmund maçında son kez formasını giydiği belirtilen Shakhtar'dan kısa süre içerisinde ayrılacak ve Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacak.

    oLEKSANDR ZUBKOV (Takvim Foto Arşiv)oLEKSANDR ZUBKOV (Takvim Foto Arşiv)

    Ukrayna basınında yer alan habere göre ise Zubkov, bordo mavili ekipten 1 milyon euro civarında ücret kazanacak. Bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 7 kez ağları sarsıp 6 da gol pası verdi.

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