Portekiz basınında V+ TVI kanalının aktardığına göre, Wolverhampton'ın teknik direktörü Vítor Pereira, devre arasında takımı güçlendirmek için Beşiktaşlı Rafa Silva'yı transfer listesine aldı.

Beşiktaş lı taraftarlar, takımlarının sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Rafa Silva 'nın, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton tarafından izlendiği iddialarıyla sarsıldı.

Alex Oxlade-Chamberlain (AA)

AVRUPA LİGİ KRİTERİ

Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın transferine sıcak bakmadığı ancak UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi durumunda görüşmelerin önünün açılabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Wolverhampton'ın radarında Rafa Silva'nın yanı sıra, Beşiktaş'ın göndermek istemediği Alex Oxlade-Chamberlain de yer alıyor. Oxlade-Chamberlain, Wolverhampton'ın yanı sıra Leicester City'nin de ilgisini çeken oyuncular arasında bulunuyor.