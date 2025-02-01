SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Çağlar Söyüncü'ye Stuttgart kancası

Stuttgart, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoperi Çağlar Söyüncü'yü satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler teklife henüz geri dönüş yapmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:31
Çağlar Söyüncü’ye Stuttgart kancası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kış transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarına takılıyor. Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden Stuttgart, Sarı-Lacivertliler'in milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için harekete geçti.

    Stuttgart, 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. Altınordu çıkışlı oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Bundesliga ekibi Freiburg'ta forma giymişti.

    8.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

    Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun bonservisini geçen sezon İspanyol devi Atletico Madrid'ten 8.5 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 1.85'lik savunmacı 2 kez fileleri havalandırdı.

    NET CEVAP VERİLMEDİ

    Fenerbahçe Yönetimi'nin Stuttgart'a henüz net cevap vermediği belirtildi. Ancak takımda artan stoper sayısı nedeniyle teklifi düşündükleri öğrenildi. Fenerbahçe, 8.5 milyon euro bonservis ödediği yıldız oyuncusuna 10 milyon euro veren kulüple masaya oturmaya şimdilik sıcak bakıyor.

    Fenerbahçede sol bek transferi de tamam! Mimovicin ardından o da bittiFenerbahçede sol bek transferi de tamam! Mimovicin ardından o da bitti
    Fenerbahçe'de sol bek transferi de tamam! Mimovic'in ardından o da bitti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası | Refah Sınır Kapısı bugün açılıyor
    AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?
    Kardelenler
    Cansu Dere’den flaş Ayşe Barım hamlesi! Bakın hangi ajansa geçti! O iddia ortalığı karıştırdı
    Sarı serum ölüm saçıyor! Tehlikenin izi sürüldü: 4500 TL’ye evde hizmet
    ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Her yer sis! İstanbul’da göz gözü görmedi... Çanakkale’de gemi trafiği askıya alındı
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?
    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    CHP yandaşı Can Ataklı’dan 15 Temmuz’da halka ateş açılmadı yalanı
    Trump’tan LGBT’ye bir yumruk daha: Cinsiyet farklılığını ifade eden zamirler kullanılmayacak
    Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı
    RTÜK’ten Halk TV’deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...
    Zembilli’nin gözü kara delikanlısı Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un sevgilisi bakın kim! Meğer Kırgın Çiçekler’in güzeller güzeliyle...