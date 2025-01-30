Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki kaderini belirleyecek kritik maçta Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki kaderini belirleyecek kritik maçta Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
⚽ UEFA Avrupa Ligi Twente - Beşiktaş mücadelesi 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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📡 Siyah-beyazlıların Avrupa'daki kritik mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak!
🔥 Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle bu sezon Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmıştı. İç sahada Malmö'yü 2-1 mağlup eden Kara Kartal, son olarak Avrupa Ligi'nde yenilmeyen Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi net bir skorla geçti!
⚡ Şimdi gözler Twente maçında! Kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek!