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🦅 BJK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 🔴 Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı FREKANS ve yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Beşiktaş, Twente deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki yoluna devam edebilmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:47 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:47
🦅 BJK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 🔴 Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı FREKANS ve yayın bilgileri

İÇİNDEKİLER

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    Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki kaderini belirleyecek kritik maçta Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

    Fotoğraf: TRT Spor YıldızFotoğraf: TRT Spor Yıldız

    📅 TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI

    UEFA Avrupa Ligi Twente - Beşiktaş mücadelesi 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

    MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    📺 BJK MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

    📡 Siyah-beyazlıların Avrupa'daki kritik mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak!

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🏆 BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLUR?

    🔥 Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle bu sezon Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmıştı. İç sahada Malmö'yü 2-1 mağlup eden Kara Kartal, son olarak Avrupa Ligi'nde yenilmeyen Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi net bir skorla geçti!

    ⚡ Şimdi gözler Twente maçında! Kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek!

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