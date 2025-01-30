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Ajax - Galatasaray maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 - Tabii Şifresiz MOBİL yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Galatasaray, kritik mücadelede Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk oluyor. Futbolseverler, Ajax - Galatasaray maçı canlı izle linkini ve TRT 1 yayın detaylarını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:47 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:51
Ajax - Galatasaray maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 - Tabii Şifresiz MOBİL yayın

İÇİNDEKİLER

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ⚽ AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI

    Ajax - Galatasaray karşılaşması için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadelede sarı-kırmızılı temsilcimiz, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 canlı yayın ekranı erişime açıldı.

    📅 AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    ⚽ Maç tarihi: 30 Ocak Perşembe
    📍 Maç yeri: Johan Cruijff Arena
    ⏰ Başlama saati: TSİ 23.00

    AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    📺 AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler, karşılaşmayı herhangi bir ek ücret ödemeden izleyebilecekler.

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    🏆 GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

    Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 13 puanla 9. sıraya yerleşti. Ajax karşısında alınacak bir galibiyet, gruptaki dengeleri değiştirebilir.

    📢 AJAX - GALATASARAY MAÇINDAN ÖNE ÇIKANLAR

    ✅ Galatasaray, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle sahaya avantajlı çıkıyor.
    ✅ Ajax, iç sahada etkili bir performans sergileyerek zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı.
    ✅ Karşılaşmanın büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

    📌 Futbol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir gece olacak! Maçı canlı izlemek için TRT 1 canlı yayın ekranını takip edebilirsiniz.

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?
    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

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