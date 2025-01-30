Ajax - Galatasaray maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 - Tabii Şifresiz MOBİL yayın

🏆 GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 13 puanla 9. sıraya yerleşti. Ajax karşısında alınacak bir galibiyet, gruptaki dengeleri değiştirebilir.

📢 AJAX - GALATASARAY MAÇINDAN ÖNE ÇIKANLAR

✅ Galatasaray, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle sahaya avantajlı çıkıyor.

✅ Ajax, iç sahada etkili bir performans sergileyerek zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı.

✅ Karşılaşmanın büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

📌 Futbol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir gece olacak! Maçı canlı izlemek için TRT 1 canlı yayın ekranını takip edebilirsiniz.