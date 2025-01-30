Ajax - Galatasaray maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 - Tabii Şifresiz MOBİL yayın

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.
Ajax - Galatasaray karşılaşması için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadelede sarı-kırmızılı temsilcimiz, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 canlı yayın ekranı erişime açıldı.
⚽ Maç tarihi: 30 Ocak Perşembe
📍 Maç yeri: Johan Cruijff Arena
⏰ Başlama saati: TSİ 23.00
AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler, karşılaşmayı herhangi bir ek ücret ödemeden izleyebilecekler.
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Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 13 puanla 9. sıraya yerleşti. Ajax karşısında alınacak bir galibiyet, gruptaki dengeleri değiştirebilir.
✅ Galatasaray, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle sahaya avantajlı çıkıyor.
✅ Ajax, iç sahada etkili bir performans sergileyerek zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı.
✅ Karşılaşmanın büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.
📌 Futbol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir gece olacak! Maçı canlı izlemek için TRT 1 canlı yayın ekranını takip edebilirsiniz.