Eljif Elmas Torino’ya imza atmak için İtalya’da

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, transferi için İtalya'ya uçtu. Torino ile anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Elmas, "Torino taraftarlarına selamlar. Teknik direktör Paolo Vanoli ile henüz konuşmadım," ifadelerini kullandı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, transferi için İtalya'ya uçtu. Torino ile anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Elmas, "Torino taraftarlarına selamlar. Teknik direktör Paolo Vanoli ile henüz konuşmadım," ifadelerini kullandı.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
İtalyan basını, Leipzig ve Torino arasında yapılan kiralık anlaşmadaki satın alma opsiyonunun 17 milyon euro olduğunu duyurdu. Bu sezon Leipzig'te 6 maçta görev alan Eljif Elmas, 1 asistlik katkı sağladı. Transferin ardından sağlık kontrollerinin yapılmasıyla birlikte Elmas'ın resmi olarak bordo beyazlılara katılması bekleniyor.