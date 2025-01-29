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Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha! Yıldız oyuncunun yerine istiyorlar

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan yeni bir talip çıktı. Sky'da yer alan habere göre, Fiorentina, İtalyan kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için menajeriyle görüşmelere başladı.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 18:15 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 18:17
Nicolo Zaniolo’ya bir talip daha! Yıldız oyuncunun yerine istiyorlar

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    Atalanta'nın Zaniolo'nun yerine Monza'dan Daniel Maldini'yi transfer etmeyi planladığı belirtilirken, Fiorentina'nın da bu durumu fırsat bilerek Zaniolo için devreye girdiği öğrenildi. Floransa ekibinin, Zaniolo'yu Jonathan Ikone'nin yerine istediği belirtildi.

    Nicolo Zaniolo (AFP)Nicolo Zaniolo (AFP)

    Atalanta'da bu sezon 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Fiorentina'nın, Zaniolo'yu kadrosuna katmak için Atalanta'dan önce harekete geçmesi, transferdeki rekabeti kızıştırmış durumda.

    Nicolo Zaniolo (AFP)Nicolo Zaniolo (AFP)

    15.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR
    Galatasaray'ın sezın başında yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti;
    "Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

    Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

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