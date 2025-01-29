Nicolo Zaniolo’ya bir talip daha! Yıldız oyuncunun yerine istiyorlar

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Atalanta'nın Zaniolo'nun yerine Monza'dan Daniel Maldini'yi transfer etmeyi planladığı belirtilirken, Fiorentina'nın da bu durumu fırsat bilerek Zaniolo için devreye girdiği öğrenildi. Floransa ekibinin, Zaniolo'yu Jonathan Ikone'nin yerine istediği belirtildi.

Nicolo Zaniolo (AFP) Atalanta'da bu sezon 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Fiorentina'nın, Zaniolo'yu kadrosuna katmak için Atalanta'dan önce harekete geçmesi, transferdeki rekabeti kızıştırmış durumda.