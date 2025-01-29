Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, transfer sürecini tamamlamak için İtalya'ya uçtu. Onana, Genoa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, transfer sürecini tamamlamak için İtalya'ya uçtu. Onana, Genoa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
BU SEZON ONANA
Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 163 dakika süre alan Jean Onana, gol ya da asist katkısı veremedi. 25 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada sarı kart gördü.