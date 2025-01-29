Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana , transfer sürecini tamamlamak için İtalya'ya uçtu. Onana, Genoa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Jean Onana (AA)

BU SEZON ONANA

Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 163 dakika süre alan Jean Onana, gol ya da asist katkısı veremedi. 25 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada sarı kart gördü.