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Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız futbolcu İtalya'ya kiraladı

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdüren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı ekip, Jean Onana'nın İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmada, satın alma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 21:16 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 21:20
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız futbolcu İtalya’ya kiraladı

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    Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, transfer sürecini tamamlamak için İtalya'ya uçtu. Onana, Genoa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

    Jean Onana (AA)Jean Onana (AA)

    BU SEZON ONANA

    Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 163 dakika süre alan Jean Onana, gol ya da asist katkısı veremedi. 25 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada sarı kart gördü.

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