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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: İşte favoriler!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 6 puanlık farkla yürüttüğü şampiyonluk yarışı her geçen gün daha çekişmeli hale geliyor. Sezon sonu ipi göğüsleyecek takım için oranla da belirlendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 18:39
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: İşte favoriler!

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    Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, 21. haftada alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar ve takımların son durumu...

    Simon Banza (DHA)Simon Banza (DHA)

    Trabzonspor: 1000.00

    Haftayı BAY geçen bordo-mavililer, güncellenen oranlarla şampiyonluk yarışında oldukça düşük bir şansa sahip.

    Göztepe: 500.00

    Deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan İzmir temsilcisinin oranı 500 olarak belirlendi.

    Eyüpspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yendi (AA)Eyüpspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yendi (AA)

    Eyüpspor: 500.00

    Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Eyüpspor, Göztepe ile aynı oranı aldı.

    Samsunspor: 120.00

    Gaziantep FK karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Samsunspor'un oranı 120.00 olarak güncellendi.

    Galatasaraylı futbolcuların Konyaspor galibiyeti sonrasındaki sevinci (AA)Galatasaraylı futbolcuların Konyaspor galibiyeti sonrasındaki sevinci (AA)

    Beşiktaş: 300.00

    Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 300.00 oranıyla şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

    Fenerbahçe: 3.30

    Göztepe karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2'lik galibiyet alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.30 oldu.

    Galatasaray: 1.10

    Konyaspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray, güncel oranlara göre şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Oranı 1.10.

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