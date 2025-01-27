Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: İşte favoriler!

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, 21. haftada alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar ve takımların son durumu...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, 21. haftada alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar ve takımların son durumu...
Haftayı BAY geçen bordo-mavililer, güncellenen oranlarla şampiyonluk yarışında oldukça düşük bir şansa sahip.
Deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan İzmir temsilcisinin oranı 500 olarak belirlendi.
Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Eyüpspor, Göztepe ile aynı oranı aldı.
Gaziantep FK karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Samsunspor'un oranı 120.00 olarak güncellendi.
Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 300.00 oranıyla şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Göztepe karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2'lik galibiyet alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.30 oldu.
Konyaspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray, güncel oranlara göre şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Oranı 1.10.