Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: İşte favoriler!

Galatasaraylı futbolcuların Konyaspor galibiyeti sonrasındaki sevinci (AA)

Beşiktaş: 300.00

Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 300.00 oranıyla şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe: 3.30

Göztepe karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2'lik galibiyet alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.30 oldu.

Galatasaray: 1.10

Konyaspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray, güncel oranlara göre şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Oranı 1.10.