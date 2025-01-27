Hatayspor'un gol sevinci (AA)

Bordo beyazlılar 15'te Bilal Boutobba ve 20'de Cemali Sertel ile 2-0 öne geçti. Fakat Kasımpaşa pes etmedi. 30'da Haris Hajradinovic ve 39'd Guy-Marcelin Kilama'nın kendi kalesine attığı gollerle eşitliği sağladı. İlk devrede son sözü Vincent Aboubakar ile Akdeniz temsilcisi söyledi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Ayıca 45 dakikada 3 kez VAR incelemesi gerçekleştirildi.