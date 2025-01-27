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Bu maçta yok yok: Tam 9 gol! Kasımpaşa Hatayspor 5-4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kapanış maçı Kasımpaşa ile Hatayspor arasında oynandı. Karşılaşma çılgın bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-4 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Kasımpaşa - Hatayspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 22:06 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 22:06
Bu maçta yok yok: Tam 9 gol! Kasımpaşa Hatayspor 5-4 | MAÇ SONUCU

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    Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, ev sahibi ekibin 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede konuk takım 8. dakikada Francisco Calvo'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

    Hatayspor'un gol sevinci (AA)Hatayspor'un gol sevinci (AA)

    Bordo beyazlılar 15'te Bilal Boutobba ve 20'de Cemali Sertel ile 2-0 öne geçti. Fakat Kasımpaşa pes etmedi. 30'da Haris Hajradinovic ve 39'd Guy-Marcelin Kilama'nın kendi kalesine attığı gollerle eşitliği sağladı. İlk devrede son sözü Vincent Aboubakar ile Akdeniz temsilcisi söyledi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Ayıca 45 dakikada 3 kez VAR incelemesi gerçekleştirildi.

    Kasımpaşa'nın gol sevinci (AA)Kasımpaşa'nın gol sevinci (AA)

    Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Kasımpaşa bir kez daha eşitliği yakaladı. 58'de Vincent Aboubakar yine sahneye çıktı ve takımının maçtan kopmadığını göstererek yine öne geçirdi. Mamadou Fall, 69'da skorun 4-4 olarak dengelenmesini sağlarken Claudio Winck, maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti.

    Yasin Özcan (AA)Yasin Özcan (AA)

    Kasımpaşa bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Gelecek hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise 10'da kaldı ve Antalyaspor'u ağırlayacak.

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