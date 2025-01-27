Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, ev sahibi ekibin 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede konuk takım 8. dakikada Francisco Calvo'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
Hatayspor'un gol sevinci (AA)
Bordo beyazlılar 15'te Bilal Boutobba ve 20'de Cemali Sertel ile 2-0 öne geçti. Fakat Kasımpaşa pes etmedi. 30'da Haris Hajradinovic ve 39'd Guy-Marcelin Kilama'nın kendi kalesine attığı gollerle eşitliği sağladı. İlk devrede son sözü Vincent Aboubakar ile Akdeniz temsilcisi söyledi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Ayıca 45 dakikada 3 kez VAR incelemesi gerçekleştirildi.
Kasımpaşa'nın gol sevinci (AA)
Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Kasımpaşa bir kez daha eşitliği yakaladı. 58'de Vincent Aboubakar yine sahneye çıktı ve takımının maçtan kopmadığını göstererek yine öne geçirdi. Mamadou Fall, 69'da skorun 4-4 olarak dengelenmesini sağlarken Claudio Winck, maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti.