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Trabzonspor'da ayrılık! Trezeguet için Al-Ahly ile anlaşmaya varıldı

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, Sezon başında Al-Rayyan'a sattığı Trezeguet için ülkesinde futbola başladığı Al-Ahly ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 23:04 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 23:10
Trabzonspor’da ayrılık! Trezeguet için Al-Ahly ile anlaşmaya varıldı

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    Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle:

    Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında transfer geliri elde edilmiştir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

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