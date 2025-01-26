Mikayil Faye (AFP)

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan Rennes'e transfer olan Mikayil Faye, Fransız ekibiyle şu ana kadar 10 maçta forma giydi. Ancak genç oyuncunun düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Rennes Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin de bu ayrılığa karşı olmadığı, fakat Faye'nin yerine yeni bir stoper transfer edilmesini talep ettiği bildirildi.