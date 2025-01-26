Fransız kaynak Foot Mercato'ya göre, Fenerbahçe, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye ile ilgileniyor. Haberde, Fenerbahçe'nin bu genç savunma oyuncusunu kalıcı transfer etmek istediği belirtildi.
Fransız kaynak Foot Mercato'ya göre, Fenerbahçe, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye ile ilgileniyor. Haberde, Fenerbahçe'nin bu genç savunma oyuncusunu kalıcı transfer etmek istediği belirtildi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan Rennes'e transfer olan Mikayil Faye, Fransız ekibiyle şu ana kadar 10 maçta forma giydi. Ancak genç oyuncunun düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Rennes Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin de bu ayrılığa karşı olmadığı, fakat Faye'nin yerine yeni bir stoper transfer edilmesini talep ettiği bildirildi.
2028 yılına kadar Rennes ile sözleşmesi bulunan Mikayil Faye'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yeteneğin geleceğiyle ilgili kararın kısa sürede netleşmesi bekleniyor.