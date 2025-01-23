Kariyerinde Didier Deschamps, Harry Redknapp, Roberto Mancini ve Mauricio Pochettino gibi önemli yıldızlarla çalışan Emmanuel Adebayor, Arsene Wenger ve Jose Mourinho seviyesindeki teknik direktörlerin de kozları oldu.

TBRFootball'da yer alan habere göre Monaco'da oynadığı dönemde Arsene Wenger 'in kendisini Arsenal'e transfer edip kendisiyle daha fazla gol atmasına rağmen Fransız teknil adamı bir kenara koyan Adebayor, Jos Mourinho'nun kendisi için en iyisi olduğunu söyledi.

Emmanuel Adebayor Başakşehir'de oynadığı dönemde Jose Mourinho kendisini ziyret etmişti (Instagram)

"İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ"

Eski golcü, Wenger'den çok Mourinho'yu beğendiğini, bunun nedeni olarak ise deneyimli çalıştırıcının futbolcuları ile ilişkilerini öne olana çıkardı.

Sadece 6 ay birlikte çalıştığı 61 yaşındaki teknik direktörü kariyerinde ilk sıraya koyan Adebayor; "Oyunculara davranış şekli nedeniyle büyük bir etki bıraktı. Bu güzeldi Eğer sizi seviyorsa, ne yaparsanız yapın iyi olmanız için uğraş verir. Her zaman benim için en iyisi olacak. Wenger her şeyi yapma konusunda sizi serbest bırakır. Ancak Mourinho'nun zamanı yoktur. Olaya hemen müdahale eder ve sizle direkt olarak iletişime girer." diye konuştu.