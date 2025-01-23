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Süper Lig'in eski yıldızından Jose Mourinho'ya övgüler: En iyisi o!

Ülkemizde Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Togolu eski futbolcu, "Teknik direktörlerin birçoğu sahte. En iyisi Jose Mourinho. Eğer sizi severse ne yaparsanız yapın sizin için en iyisini söyler" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:06 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:06
Süper Lig’in eski yıldızından Jose Mourinho’ya övgüler: En iyisi o!

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    Kariyerinde Didier Deschamps, Harry Redknapp, Roberto Mancini ve Mauricio Pochettino gibi önemli yıldızlarla çalışan Emmanuel Adebayor, Arsene Wenger ve Jose Mourinho seviyesindeki teknik direktörlerin de kozları oldu.

    Nijerya asıllı Togolu eski forvet, uzun süren futbol kariyerinin ardından, Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli antrenör hakkınd açıklamalarda bulundu.

    Adebayor ve Wenger (nmhmedia)Adebayor ve Wenger (nmhmedia)

    EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR JOSE MOURINHO

    TBRFootball'da yer alan habere göre Monaco'da oynadığı dönemde Arsene Wenger'in kendisini Arsenal'e transfer edip kendisiyle daha fazla gol atmasına rağmen Fransız teknil adamı bir kenara koyan Adebayor, Jos Mourinho'nun kendisi için en iyisi olduğunu söyledi.

    Emmanuel Adebayor Başakşehir'de oynadığı dönemde Jose Mourinho kendisini ziyret etmişti (Instagram)Emmanuel Adebayor Başakşehir'de oynadığı dönemde Jose Mourinho kendisini ziyret etmişti (Instagram)

    "İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ"

    Eski golcü, Wenger'den çok Mourinho'yu beğendiğini, bunun nedeni olarak ise deneyimli çalıştırıcının futbolcuları ile ilişkilerini öne olana çıkardı.

    Sadece 6 ay birlikte çalıştığı 61 yaşındaki teknik direktörü kariyerinde ilk sıraya koyan Adebayor; "Oyunculara davranış şekli nedeniyle büyük bir etki bıraktı. Bu güzeldi Eğer sizi seviyorsa, ne yaparsanız yapın iyi olmanız için uğraş verir. Her zaman benim için en iyisi olacak. Wenger her şeyi yapma konusunda sizi serbest bırakır. Ancak Mourinho'nun zamanı yoktur. Olaya hemen müdahale eder ve sizle direkt olarak iletişime girer." diye konuştu.

    Emmanuel Adebayor, Abdullah Avcı ve Jose Mourinho (Instagram)Emmanuel Adebayor, Abdullah Avcı ve Jose Mourinho (Instagram)

    Emmanuel Adebayor, Arsene Wenger yönetiminde belki de kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Fransız teknik adamla 142 karşılaşmaya çıktı. Mourinho ile neredeyse yarım sezon denilebilecek bir süreçte çalıştı.

    ADEBAYORMAÇGOLASİST
    ARSENE WENGER1426219
    JOSE MOURINHO2280
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