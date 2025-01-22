Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

İSVEÇ BASINI DUYURDU
Genç futbolcu için İsveç'te yayın yapan Sportbladet, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Hammarby'e 9 milyon euro teklifte bulunduğunu paylaştı.
Ancak yeşil beyazlı ekibin 10 milyon euro talep ettiğini aktardı.
REKOR TRANSFER YOLDA
Eğer Fenerbahçe, Bazoumana Traore'yi kadrosuna katarsa İsveç liginin en pahalı transferine imza atmış olacak. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan geleceğin yıldızı için detaylı gözlemci raporları değerlendiriliyor.
13 GOLDE ADI VAR
Kariyerine ülkesi Fildişi Sahilleri'nde başlayan Bazoumana Trarore, ilk yurt dışı deneyimini İsveç ile yaşadı. Hammarby'de geçen sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırıp 4 de asist yaptı.
İKİ TAKIM PEŞİNDE
İsveç basınında çıkan haberlere ülkesinin milli takım formasını U20 seviyesinde terleten Traore için farklı liglerden de ilgi var. İngiliz temsilcisi Brighton ve İskoç devi Celtic devrede.
Bu aşamada vereceği karar da kariyerini şekillendirecek ve Fenerbahçe'nin ara transferdeki rotasını belirleyecek.
ARSENAL VE MANCHESTER UNITED DA İZLEDİ
Bazoumana Traore her ne kadar Hammarby'de top koştursa da ASEC Mimosas döneminde dünyanın dev takımları tarafından gözlemlendi. Arsenal ve Manchester United'ın gözlemcileri Afrika'da kendisini seyretti. Ayrıca United, İsveç kariyerini de yakından takip ediyor.