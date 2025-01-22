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Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe, ara transferde gaza bastı. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı bitiren Kanarya, 3. bombasını patlatmak için kolları sıvadı ve ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 18:06 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 18:15
Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

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    Trednyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Hatayspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Adana Demirspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Fenerbahçe, puan farkını 6'ya indirmeyi başarmıştı. Sarı lacivertli ekip sezon sonunda yaşamak istediği şampiyonluk için art arda bombalar patlatmaya başladı.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    Elde edilemeyen şampiyonlukların ardından bu kez dersini iyi çalışan Kanarya'da Başkan Ali Koç ve yönetimi, dünya yıldızlarının peşine düştü. Takımdaki olumlu havanın daha da yukarı çıkması adına uğraş veren yönetim diğer yandan gözünü geleceğin yıldızlarına dikti.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    BAZOUMANA TRAORE İÇİN TEKLİF

    Kadrosunda bulundurduğu yıldızların takıma sağladığı katkıdn çok memnun olan Fenerbahçe'de genç ve potansiyelli isimlere de yer verilmesi ve geleceğin temellerinin atılması adına da uğraş veriliyor. Bu kapsamda Hammarby forması giyen Bazoumana Traore için ilk teklif yapıldı.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    İSVEÇ BASINI DUYURDU

    Genç futbolcu için İsveç'te yayın yapan Sportbladet, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Hammarby'e 9 milyon euro teklifte bulunduğunu paylaştı.

    Ancak yeşil beyazlı ekibin 10 milyon euro talep ettiğini aktardı.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    REKOR TRANSFER YOLDA

    Eğer Fenerbahçe, Bazoumana Traore'yi kadrosuna katarsa İsveç liginin en pahalı transferine imza atmış olacak. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan geleceğin yıldızı için detaylı gözlemci raporları değerlendiriliyor.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    13 GOLDE ADI VAR

    Kariyerine ülkesi Fildişi Sahilleri'nde başlayan Bazoumana Trarore, ilk yurt dışı deneyimini İsveç ile yaşadı. Hammarby'de geçen sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırıp 4 de asist yaptı.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    İKİ TAKIM PEŞİNDE

    İsveç basınında çıkan haberlere ülkesinin milli takım formasını U20 seviyesinde terleten Traore için farklı liglerden de ilgi var. İngiliz temsilcisi Brighton ve İskoç devi Celtic devrede.

    Bu aşamada vereceği karar da kariyerini şekillendirecek ve Fenerbahçe'nin ara transferdeki rotasını belirleyecek.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    ARSENAL VE MANCHESTER UNITED DA İZLEDİ

    Bazoumana Traore her ne kadar Hammarby'de top koştursa da ASEC Mimosas döneminde dünyanın dev takımları tarafından gözlemlendi. Arsenal ve Manchester United'ın gözlemcileri Afrika'da kendisini seyretti. Ayrıca United, İsveç kariyerini de yakından takip ediyor.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    2 TAKIM DAHA İSTİYOR

    Fildişili genç yıldız için Serie A'nın devletinden Juventus ile Premier Lig'den Brentfod'un oldukça istekli davrandığı ancak Fenerbahçe'nin daha arzulu olduğu vurgulandı.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

    BAZOUMANA TRAORE KİMDİR?

    2 Mart 2006 tarihinde Fildişi Sahilleri'nde doğan Bazoumana Traore, 18 yaşında. Futbola ülkesinin en önemli kulübü olarak bilinen ve alt yapısıyle birçok dünya devine oyuncu veren ASEC Mimosas'ta başladı. 2024'ün mart ayında İsveç takımlarından Hammarby'e yaklaşık 450 bin euro bonservisle transfer oldu. 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

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