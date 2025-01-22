Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı

İSVEÇ BASINI DUYURDU Genç futbolcu için İsveç'te yayın yapan Sportbladet, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Hammarby'e 9 milyon euro teklifte bulunduğunu paylaştı. Ancak yeşil beyazlı ekibin 10 milyon euro talep ettiğini aktardı.

REKOR TRANSFER YOLDA Eğer Fenerbahçe, Bazoumana Traore'yi kadrosuna katarsa İsveç liginin en pahalı transferine imza atmış olacak. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan geleceğin yıldızı için detaylı gözlemci raporları değerlendiriliyor.

13 GOLDE ADI VAR Kariyerine ülkesi Fildişi Sahilleri'nde başlayan Bazoumana Trarore, ilk yurt dışı deneyimini İsveç ile yaşadı. Hammarby'de geçen sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırıp 4 de asist yaptı.

İKİ TAKIM PEŞİNDE İsveç basınında çıkan haberlere ülkesinin milli takım formasını U20 seviyesinde terleten Traore için farklı liglerden de ilgi var. İngiliz temsilcisi Brighton ve İskoç devi Celtic devrede. Bu aşamada vereceği karar da kariyerini şekillendirecek ve Fenerbahçe'nin ara transferdeki rotasını belirleyecek.