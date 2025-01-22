Kartal’ı 3 puana Rafa Silva ve Milot Rashica uçurdu

17. dakikada ceza sahası dışından attığı nefis golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız isim, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydederek takımını sırtladı. Ayrıca, 78. dakikada Rafa Silva 'nın skoru 3-1'e taşıdığı golde pası vererek maçın yıldızlarından biri oldu. Kosovalı yıldız bu sezon ilk defa Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş , kritik karşılaşmada Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken Milot Rashica , performansıyla geceye damga vurdu. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu, attığı iki gol ve bir asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Rafa Silva (AA)

RAFA SILVA'DAN ŞOV

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Rafa Silva, hem gol hem de asist performansıyla fark yarattı. Rashica'nın attığı ilk golde topuğuyla verdiği şık pasla dikkat çeken Portekizli futbolcu, 60. dakikada da Rashica'ya yaptığı asistle skoru 2-1'e taşıyan golün hazırlayıcısı oldu.

Rafa Silva, 51. dakikada Rashica'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen bu pozisyonu değerlendiremedi. Ancak 78. dakikada kendi şansını yaratıp golünü atarak skoru 3-1'e getirdi ve maçın en önemli isimlerinden biri olarak kalitesin bir kez daha ispatladı.