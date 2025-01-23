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Jose Mourinho'dan VAR tepkisi! "İki hatalı kımızı kart var"

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, üst tura yükselme şansını son maça taşıdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Lyon'a iki kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 23:26 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 23:26
Jose Mourinho’dan VAR tepkisi! İki hatalı kımızı kart var

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon karşılaşmasında açıklamalarda bulunarak mücadelenin hakemi Simone Sozza'yı hedef aldı. Deneyimli antrenör, iki kırmızı kartın çıkmadığını söyledi.

    Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

    İşte Mourinho'nun sözleri:

    "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu.

    Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız.

    VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz."

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