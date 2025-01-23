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Fenerbahçe tribünlerinde teşrik tekbiri! Bolu için sessiz kaldılar

Fenerbahçe taraftarları, Bolu’da yaşanan yangın faciasına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli tribünler, Lyon ile oynanan maçın ilk dakikasında sessiz kalarak acıyı paylaştı ve tezahürat yapmadı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:05 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:57
Fenerbahçe tribünlerinde teşrik tekbiri! Bolu için sessiz kaldılar

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    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Lyon karşılaşması öncesinde, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen ve 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu sırada tribünlerden teşrik tekbiri getirildi.

    Fenerbahçeli futbolcular ise anlamlı bir destek sergileyerek maç öncesi ısınmaya "Başımız Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

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    Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile karşılaştığı mücadelede de siyah beyazlı tribünler ilk dakikada sessiz kalmış ve maçın ardından "Bolu" diye bağırarak desteğini göstermişti.

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