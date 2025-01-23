Fenerbahçe tribünlerinde teşrik tekbiri! Bolu için sessiz kaldılar

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Lyon karşılaşması öncesinde, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen ve 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu sırada tribünlerden teşrik tekbiri getirildi.

Fenerbahçeli futbolcular ise anlamlı bir destek sergileyerek maç öncesi ısınmaya "Başımız Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Fenerbahçe sahaya ʺTürkiye ve camiamızın başımız sağolsunʺ pankartıyla çıktı (AA)

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile karşılaştığı mücadelede de siyah beyazlı tribünler ilk dakikada sessiz kalmış ve maçın ardından "Bolu" diye bağırarak desteğini göstermişti.