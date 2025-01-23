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Efes'ten tarihi fark! Anadolu Efes - Milano: 110-66 | MAÇ SONUCU

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. haftasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Olimpia Milano'yu Baksetbol Gelişim Merkezi'nde ağırladı. Lacivert-beyazlı ekip, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 110-66 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:26 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:26
Efes’ten tarihi fark! Anadolu Efes - Milano: 110-66 | MAÇ SONUCU

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    Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Olimpia Milano ile kozlarını İstanbul'da paylaştı. Efes, parkeden 110-66 galip ayrılarak hanesine bir zafer daha yazdırmayı başardı.

    sHANE lARKİN (AA)sHANE lARKİN (AA)

    PERİYOTLARA GÖRE SONUÇLAR

    ANADOLU EFES 24-9 OLIMPIA MILANO | 1. PERİYOT SONUCU

    ANADOLU EFES 54-31 OLIMPIA MILANO | 2. PERİYOT SONUCU

    ANADOLU EFES 87-48 OLIMPIA MILANO | 3. PERİYOT SONUCU

    ANADOLU EFES 110-66 OLIMPIA MILANO | 4. PERİYOT SONUCU

    Temsilcimiz bir sonraki maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.