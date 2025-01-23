Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Olimpia Milano ile kozlarını İstanbul'da paylaştı. Efes, parkeden 110-66 galip ayrılarak hanesine bir zafer daha yazdırmayı başardı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Olimpia Milano ile kozlarını İstanbul'da paylaştı. Efes, parkeden 110-66 galip ayrılarak hanesine bir zafer daha yazdırmayı başardı.
PERİYOTLARA GÖRE SONUÇLAR
ANADOLU EFES 24-9 OLIMPIA MILANO | 1. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 54-31 OLIMPIA MILANO | 2. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 87-48 OLIMPIA MILANO | 3. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 110-66 OLIMPIA MILANO | 4. PERİYOT SONUCU
Temsilcimiz bir sonraki maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.