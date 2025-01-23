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Hakim Ziyech'in Galatasaray'a kontrat tehdidi sonrası şok sözler!

Tredyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte ilk olarak gitmesi düşünülen futbolcularla yolların ayrılması için çaba harcanıyor. Yıldız futbolculadan Hakim Ziyech'in yönetime kullandığı koz sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:24 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:24
Hakim Ziyech’in Galatasaray’a kontrat tehdidi sonrası şok sözler!

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    Malmö karşısındaki görüntüsü sonrasında Galatasaray kariyeri sona eren Hakim Ziyech'in takımdan ayrılabilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Faslı futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    MAAŞININ TAMAMINI İSTEDİ

    Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu için beklenen teklifler henüz resmiyete kavuşmadı. Birçok takımla adı anılmasına rağmen Ziyech için adım atılmadı. Tecrübeli isim kulüpten ayrılmak için de haziran ayına kadar elinde bulundurduğu kontrattaki maaşının tamamını talep etti ve bunu yönetime adeta bir tehdit gibi koz olarak kullandı.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    Analkhabar "Mali anlaşmazlıklar, Hakim Ziyech'ın Galatasaray'dan ayrılmasını engelliyor" başlığıyla verilen haberde "Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan kulübü Al Fateh'e transferi, Türk kulübü Galatasaray yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradı." denildi.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    AL FATEH İDDİALARI VARDI

    Eğer bir takımla anlaşmazsa veya takımdan ayrılmazsa sezon sonuna kadar maaşı ödenmesi gereken deneyimli oyuncunun Al Fateh'e transfer olacağı yönündeki haberler Suudi Arabistan basınının manşetine taşınmıştı.

    Ancak Galatasaray için kötü haber geldi.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    "AKLIMA BİLE GELMEDİ"

    Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes, Hakim Ziyech ile ilgili olarak çıkan haberler hakkında şunları söyledi; "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim. Kendisiyle ilgilenmiyoruz."

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