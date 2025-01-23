Hakim Ziyech’in Galatasaray’a kontrat tehdidi sonrası şok sözler!

Hakim Ziyech (AA)

MAAŞININ TAMAMINI İSTEDİ

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu için beklenen teklifler henüz resmiyete kavuşmadı. Birçok takımla adı anılmasına rağmen Ziyech için adım atılmadı. Tecrübeli isim kulüpten ayrılmak için de haziran ayına kadar elinde bulundurduğu kontrattaki maaşının tamamını talep etti ve bunu yönetime adeta bir tehdit gibi koz olarak kullandı.