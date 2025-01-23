Hakim Ziyech’in Galatasaray’a kontrat tehdidi sonrası şok sözler!

Malmö karşısındaki görüntüsü sonrasında Galatasaray kariyeri sona eren Hakim Ziyech'in takımdan ayrılabilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Faslı futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.
Malmö karşısındaki görüntüsü sonrasında Galatasaray kariyeri sona eren Hakim Ziyech'in takımdan ayrılabilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Faslı futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.
MAAŞININ TAMAMINI İSTEDİ
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu için beklenen teklifler henüz resmiyete kavuşmadı. Birçok takımla adı anılmasına rağmen Ziyech için adım atılmadı. Tecrübeli isim kulüpten ayrılmak için de haziran ayına kadar elinde bulundurduğu kontrattaki maaşının tamamını talep etti ve bunu yönetime adeta bir tehdit gibi koz olarak kullandı.
Analkhabar "Mali anlaşmazlıklar, Hakim Ziyech'ın Galatasaray'dan ayrılmasını engelliyor" başlığıyla verilen haberde "Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan kulübü Al Fateh'e transferi, Türk kulübü Galatasaray yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradı." denildi.
AL FATEH İDDİALARI VARDI
Eğer bir takımla anlaşmazsa veya takımdan ayrılmazsa sezon sonuna kadar maaşı ödenmesi gereken deneyimli oyuncunun Al Fateh'e transfer olacağı yönündeki haberler Suudi Arabistan basınının manşetine taşınmıştı.
Ancak Galatasaray için kötü haber geldi.
"AKLIMA BİLE GELMEDİ"
Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes, Hakim Ziyech ile ilgili olarak çıkan haberler hakkında şunları söyledi; "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim. Kendisiyle ilgilenmiyoruz."