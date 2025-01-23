SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya yıldızı glemek istemiyor

Şampiyonluk mücadelesini ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olarak sürdüren Galatasaray, birçok yıldızla temas halinde. Sarı kırmızılılar 11 Şubat'ta sona erecek dönemde en iyi isimlerle kapatmak adına uğraş veriyor. Gündeme bir dünya yıldızı geldi ancak süreç olumlu ilerlemiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:47 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:47
Galatasaray’a transferde kötü haber! Dünya yıldızı glemek istemiyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek istediği yıldızlardan birine teklifini iletti.

    Elias Jelert (AA)Elias Jelert (AA)

    JELERT GÜVEN VERMEDİ

    Galatasaray'da bu sezon en çok sorun yaşanan mevkilerden biri sağ bek olmuştu. Sacha Boey'in gidişi sonrası bir türlü dikiş tutturulamayan mevki için Elias Jelert transfer edilse de Danimarkalı yıldızın beklenen seviyeye gelememesi yeni arayışların başlamasını sağladı.

    21 yaşındaki futbolcu çıktığı 25 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı ve 669 dakika sahada kaldı. Çoğunlukla Kaan Ayhan forma giydi.

    Emerson Royal (AFP)Emerson Royal (AFP)

    EMERSON ROYAL HAMLESİ

    Sarı kırmızılı ekipte Jelert'in durumu sonrasında bir transfer yapma fikri gündeme geldi. Çalışmalar kapsamında Milan'da forma giyen Emerson Royal listeye dahil edildi ve temaslar başladı.

    Ancak işler istendiği gibi gitmiyor.

    Emerson Royal (REUTERS)Emerson Royal (REUTERS)

    PÜRÜZLER VAR

    Kısa süre önce İtalya Süper Kupası'nı kazanan Emerson Royal'in transferinde bazı pürüzler bulunuyor. Brezilyalı savunmacı için Galatasaray'ın teklifi yeterli olmadı.

    Transfer konusunda henüz adım atmayı düşünmeyen deneyimli bek Milano'da kalmayı hedefliyor.

    Emerson Royal (AA)Emerson Royal (AA)

    ADA'DAN TALİPLERİ VAR

    La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Emerson Royal'in menajeri ile yapacağı görüşmenin ardından sürecin netleşmesi ve nihai sonuca varması bekleniyor.

    Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Everton ve Fulham da 26 yaşındaki yıldızın peşinde. Ada ilgisine rağmen Emerson'ın önceliğinin Milan olduğu ifade edildi.

    Bu sezon Milan formasıyla 26 maçta süre bulan Emerson Royal, takımı adına skor katkısında bulunamadı.

    Galatasarayın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!Galatasarayın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Galatasaray'ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Fenerbahçe - Lyon maçının ilk 11’i belli oldu
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi
    Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? Koltuğun arasına ne sıkıştırdı
    Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenlerin isim listesi! Kimlikleri belli oldu...
    Çalışan annelere ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacak