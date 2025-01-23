Ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray 'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek istediği yıldızlardan birine teklifini iletti.

Elias Jelert (AA)

JELERT GÜVEN VERMEDİ

Galatasaray'da bu sezon en çok sorun yaşanan mevkilerden biri sağ bek olmuştu. Sacha Boey'in gidişi sonrası bir türlü dikiş tutturulamayan mevki için Elias Jelert transfer edilse de Danimarkalı yıldızın beklenen seviyeye gelememesi yeni arayışların başlamasını sağladı.

21 yaşındaki futbolcu çıktığı 25 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı ve 669 dakika sahada kaldı. Çoğunlukla Kaan Ayhan forma giydi.