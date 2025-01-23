Ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek istediği yıldızlardan birine teklifini iletti.
Ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek istediği yıldızlardan birine teklifini iletti.
JELERT GÜVEN VERMEDİ
Galatasaray'da bu sezon en çok sorun yaşanan mevkilerden biri sağ bek olmuştu. Sacha Boey'in gidişi sonrası bir türlü dikiş tutturulamayan mevki için Elias Jelert transfer edilse de Danimarkalı yıldızın beklenen seviyeye gelememesi yeni arayışların başlamasını sağladı.
21 yaşındaki futbolcu çıktığı 25 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı ve 669 dakika sahada kaldı. Çoğunlukla Kaan Ayhan forma giydi.
EMERSON ROYAL HAMLESİ
Sarı kırmızılı ekipte Jelert'in durumu sonrasında bir transfer yapma fikri gündeme geldi. Çalışmalar kapsamında Milan'da forma giyen Emerson Royal listeye dahil edildi ve temaslar başladı.
Ancak işler istendiği gibi gitmiyor.
PÜRÜZLER VAR
Kısa süre önce İtalya Süper Kupası'nı kazanan Emerson Royal'in transferinde bazı pürüzler bulunuyor. Brezilyalı savunmacı için Galatasaray'ın teklifi yeterli olmadı.
Transfer konusunda henüz adım atmayı düşünmeyen deneyimli bek Milano'da kalmayı hedefliyor.
ADA'DAN TALİPLERİ VAR
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Emerson Royal'in menajeri ile yapacağı görüşmenin ardından sürecin netleşmesi ve nihai sonuca varması bekleniyor.
Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Everton ve Fulham da 26 yaşındaki yıldızın peşinde. Ada ilgisine rağmen Emerson'ın önceliğinin Milan olduğu ifade edildi.
Bu sezon Milan formasıyla 26 maçta süre bulan Emerson Royal, takımı adına skor katkısında bulunamadı.