SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a "yasa dışı bahis" şoku: Soruşturmadaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Galatasaray Sportif A.Ş. ve kulüp yöneticisi Eray Yazgan hakkında, "kişileri spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlamasıyla verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:35 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:54
Galatasaray’a yasa dışı bahis şoku: Soruşturmadaki takipsizlik kararı kaldırıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Galatasaray Spor Kulübü ve yöneticilerle ilgili davada 11 Ekim 2024 tarihinde verilen takipsizlik kararına yapılan itirazı değerlendirdi. Karara, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından itiraz edildiği ve bu itirazın kabul edilerek takipsizlik kararının kaldırıldığı bildirildi.

    Yapılan itirazda, eksik ve yetersiz araştırma yapıldığının belirtildiği, 14 Eylül 2024'te oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Rams Park'taki dijital led panolarında ve Galatasaraylı futbolcuların formalarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığının anlatıldığı kaydedildi.

    Galatasaray formasında yer alan reklam (Sosyal medya)Galatasaray formasında yer alan reklam (Sosyal medya)

    Galatasaray'ın resmi internet sitesinden 15 Eylül 2024'te, "Galatasaray Sportif A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayacak şekilde 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle futbol takımımızın forma sırtı, farklı branşlarımızda reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

    Victor Osimhen ve Abdülkerim BardakcıVictor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı

    "SİTE ARAŞTIRILMALI"

    Açıklamada belirtilen internet adresiyle ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu aktarılan karar yazısında, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Ceza sorumluluğunun şahsiliği" maddesine göre tüzel kişi içindeki gerçek kişiler ve bunların sorumluluklarının tespit edilmesi gerektiği kaydedildi.

    Kararda, Serwin Global Solutions SDN BHD yetkilileri bakımından sözleşme imzalanıp imzalanmadığı, şirket yetkililerinden kimlerin olayla ilgili bilgisi olduğunun tespit edilerek, savunmalarının alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

    ''Meritking.news'' isimli sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, yöneticisinin kim olduğu gibi hususların araştırılması gerektiği belirtilen kararda, Net Holding'in paylaştığı bahse konu internet sitesinden yasa dışı bahis sitesine link yönlendirmesi yapıldığına dair noter tasdikli belgeler incelendiğinde, reklam yapmaya aracılık eylemi bakımından aralarında sözleşme olup olmadığının belirlenmesi, varsa örneklerinin istenmesi gerektiği aktarıldı.

    "SORUŞTURMA EKSİK"

    Kararda, söz konusu sitenin yöneticisi, sitenin oluşumuna katkı veren ilgililer, şirket tarafından alınan kararlar, şirket icracı kurumları ve kararı alan kişi ve kişiler tespit edilerek, savunma ve beyanlarının alınması gerektiği aktarıldı.

    Söz konusu sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, sitenin yöneticisinin tespit edilmesi ve gerekirse dijital materyallerine el konularak incelenmesi gerektiği kaydedilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

    "Söz konusu materyaller üzerinde teknik uzman bilirkişi incelemesi yapılması, yine söz konusu site kullanılarak para kazanma hareketi gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti bakımından araştırma yapılarak, söz konusu site ile elde edilen bir gelir olup olmadığı, varsa bu paranın nakline aracılık eden kişiler tespit edilerek 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvurulması gerektiğinden, eksik ve yetersiz soruşturma yapıldığından soruşturmanın genişletilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir."

    Kararda, soruşturmanın genişletilmesine ve dosyanın gereği yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine karar verildiği vurgulandı.

    Davinson Sanchez ve Victor Osimhen (AA)Davinson Sanchez ve Victor Osimhen (AA)

    SORUŞTURMANIN KAPSAMI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ekim 2024'te kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 14 Eylül 2024'te "meritking.news" isimli sitenin "meritking" isimli yasa dışı bahis sitesine ait haber sitesi olduğuna ve bahse konu sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

    Alınan ifade ve dosyaya sunulan savunma dilekçelerinin özetine değinilen kararda, Galatasaray'ın, "meritking.news" isimli sitenin haber sitesi olduğu düşüncesiyle sponsorluk görüşmelerine başladığı, sitenin isminin kullanılması hususunda Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) görüş sorulduğu, TFF'nin 13 Eylül 2024'te ''Uygundur' cevabı vermesi üzerine sözleşme imzalandığını belirttiği kaydedilmişti.

    Net Holding A.Ş'den Galatasaray Spor Kulübü'ne 16 Eylül 2024'te "merit" markasının şirket adına tescilli olduğu ve yapılan anlaşmanın marka ihlaline yol açtığı, "meritking" sitesinin yasa dışı bahis sitesi olduğu ve bu siteyle de hukuki mücadelenin devam ettiğine ilişkin ihtar yapılması üzerine sponsorluk sözleşmesinin 17 Eylül 2024'te askıya alındığı, aynı günkü maçta site reklamlarının kullanılmadığı ifade edilmişti.

    Kararda, 30 Eylül 2024'te ise sözleşmenin feshedildiğinin belirtildiği aktarılarak, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedilmişti.

    Galatasaraya transferde kötü haber! Dünya yıldızı gelmek istemiyorGalatasaraya transferde kötü haber! Dünya yıldızı gelmek istemiyor
    Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya yıldızı gelmek istemiyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Fenerbahçe - Lyon | CANLI
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Grand Kartal Otel’deki yangın restoranın mutfaktağından mı başladı? Feci olayda ilk bulgular ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi
    Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? Koltuğun arasına ne sıkıştırdı