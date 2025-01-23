Anderson Talisca Fenerbahçe için imza yolunda! Transferi duyurdular

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ara transfer döneminde pek çok isimle görüşen Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Anderson Talisca olmuştu. 10 numara ve sağ kanatta forma giyen sambacı yıldızın İstanbul'a gelebilmesi adına hummalı bir çalışma söz konusu. Zaman zaman olumsuzlukların da yaşandığı süreç ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv) "İSTANBUL'A GELECEK" Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 8 kez ağları sarsan ve Stefano Pioli tarafından kadroda düşünülmeyen Anderson Talisca için Al Yaum gazetesinden flaş bir iddia geldi. Gazete, Anderson Talisca'nın kısa süre içerisinde Türkiye için yola çıkarak sözleşme imzalayacağını duyurdu.