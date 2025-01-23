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Anderson Talisca Fenerbahçe için imza yolunda! Transferi duyurdular

Trendyol Süper Lig'İn dev ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin bir süredir ilgilendiği ve takıma kazandırma noktasında yoğun uğraş verdiği Anderson Talisca ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:17
Anderson Talisca Fenerbahçe için imza yolunda! Transferi duyurdular

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    Ara transfer döneminde pek çok isimle görüşen Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Anderson Talisca olmuştu. 10 numara ve sağ kanatta forma giyen sambacı yıldızın İstanbul'a gelebilmesi adına hummalı bir çalışma söz konusu.

    Zaman zaman olumsuzlukların da yaşandığı süreç ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    "İSTANBUL'A GELECEK"

    Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 8 kez ağları sarsan ve Stefano Pioli tarafından kadroda düşünülmeyen Anderson Talisca için Al Yaum gazetesinden flaş bir iddia geldi.

    Gazete, Anderson Talisca'nın kısa süre içerisinde Türkiye için yola çıkarak sözleşme imzalayacağını duyurdu.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    Haberde ayrıca birçok takımın devrede olduğunu ve kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'nın son karşılaşmalarda kadroya alınmadığı da bildirildi. Suudi kaynaklarına göre 31 yaşındaki futbolcunun kulüpteki pozisyonunu belirlemesi ve takımdan ayrılması bekleniyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

    Hakkında birçok iddianın yer aldığı sambacı yıldız için Fenerbahçe oldukça ısrarcı. Kulübünden ayrılma konusunda para da isteyen ve bunu peşin talep eden Talisca'nın transfer sürecinin en çok bu nedenle tıkandığı öne sürülmüştü.

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