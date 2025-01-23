Yusuf Akçiçek’ten Lyon maçında ilk!

Galatasaray alt yapısında yetiştikten sonra 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek, A takım kadar yükselmişti. Jose Mourinho döneminde zaman zaman şans bulan 18 yaşındaki stoper, Lyon karşısında bir ilk yaşadı.
Slavia Prag deplasmanında son dakikada oyuna giren Yusuf, Lyon mücadelesine ilk 11'de başladı. Performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
Yusuf Akçiçek (AA)
"ATAKLARIMIZI SONLANDIRAMADIK"
Karşılaşmanın ardından konuşan Yusuf Akçiçek; "Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var. Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız."dedi.