SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan, Trabzon'a geldi. Ukraynalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:53
Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bordo mavililerin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki forvet, Danylo Sikan transfer işlemlerini tamamlamak için Trabzon'a geldi. Sikan, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

    Danylo Sikan. (Takvim.com.tr)Danylo Sikan. (Takvim.com.tr)

    SIKAN: "KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIM"
    23 yaşındaki Ukraynalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takıma. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım." ifadelerini kullandı.

    Danylo Sikan. (Takvim.com.tr)Danylo Sikan. (Takvim.com.tr)

    "BELKİ ZUBKOV DA GELECEK"
    Sikan ayrıca, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." dedi.

    Sikan bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 4 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    .