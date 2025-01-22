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Beşiktaş'ın Athletic Bilbao maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ilk karşılaşmasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kartal, son maçına da avantajlı çıkmak amacında. Zorlu randevu öncesinde Norveçli teknik adam kararını verdi ve siyah beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 17:23
Beşiktaş’ın Athletic Bilbao maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip, 6 puana sahip olduğu organizasyonda 3. kez kazanarak 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor.

    Ole Gunnar Solskjaer'in ilk karşılaşmasında tribünlerin de desteğini almak isteyen Kartal, kalan son maçına da avantajlı çıkmak amacında.

    CANLI TAKİP

    Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ

    BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Fernandes, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

    ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala, De Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Prados, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.

    Julian Weinberger (AA)Julian Weinberger (AA)

    DÜDÜK WEINBERGER'DE

    Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu ağırladığı mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstleniyor. Dördüncü hakem ise Stefan Ebner.

    VAR'da Manuel Schuettengruber ve AVAR'da Alan Kijas oturuyor.

    Beşiktaş Ajax'a 4-0 yenilmişti (DHA)Beşiktaş Ajax'a 4-0 yenilmişti (DHA)

    2 MAÇ KAZANDI

    Bu sezon kötü bir dönemden geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de istediği sonuçları alamadı. Siyah beyazlı ekip Lyon ve Malmö'yü yenerken Ajax, Frankfurt, M. Tel Aviv ve Bodo Glimt'e yenildi. 7. karşılaşma öncesinde 6 puanı bulunuyor,

    Inaki Wiliiams (AA)Inaki Wiliiams (AA)

    NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

    Siyah beyazlıkarın İspanyol rakibi Athletic Bilbao ise performansıyla parmak ısırtıyor. Bask temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana sahip. Ayrıca bir üst turu da garantiledi.

    Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Lyon karşsıında aldığı galibiyette golü atan isimdi (Takvim Foto Arşiv)Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Lyon karşsıında aldığı galibiyette golü atan isimdi (Takvim Foto Arşiv)

    SON MAÇ HOLLANDA'DA

    UEFA Avrupa Ligi'nde lig usulünde oynanan yeni formatlı gruba 30 Ocak'ta nokta konulacak. Beşiktaş da Galatasaray'ın Ajax ile karşılaştığı gibi bir Hollanda takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Esnchede'de Twente'nin konuğu olacak.

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