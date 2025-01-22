Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip, 6 puana sahip olduğu organizasyonda 3. kez kazanarak 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in ilk karşılaşmasında tribünlerin de desteğini almak isteyen Kartal, kalan son maçına da avantajlı çıkmak amacında.
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Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Fernandes, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala, De Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Prados, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.
Julian Weinberger (AA)
DÜDÜK WEINBERGER'DE
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu ağırladığı mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstleniyor. Dördüncü hakem ise Stefan Ebner.
VAR'da Manuel Schuettengruber ve AVAR'da Alan Kijas oturuyor.