Beşiktaş Ajax'a 4-0 yenilmişti (DHA) 2 MAÇ KAZANDI Bu sezon kötü bir dönemden geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de istediği sonuçları alamadı. Siyah beyazlı ekip Lyon ve Malmö'yü yenerken Ajax, Frankfurt, M. Tel Aviv ve Bodo Glimt'e yenildi. 7. karşılaşma öncesinde 6 puanı bulunuyor,

Inaki Wiliiams (AA) NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR Siyah beyazlıkarın İspanyol rakibi Athletic Bilbao ise performansıyla parmak ısırtıyor. Bask temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana sahip. Ayrıca bir üst turu da garantiledi.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Lyon karşsıında aldığı galibiyette golü atan isimdi (Takvim Foto Arşiv) SON MAÇ HOLLANDA'DA UEFA Avrupa Ligi'nde lig usulünde oynanan yeni formatlı gruba 30 Ocak'ta nokta konulacak. Beşiktaş da Galatasaray'ın Ajax ile karşılaştığı gibi bir Hollanda takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Esnchede'de Twente'nin konuğu olacak.