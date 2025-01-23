SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Lyon maçının ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Lyon ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerine imza attırarak ilerleyen turlarda daha da güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Kanarya, ilk olarak Fransız temsilcisini yenmek ve son karşılaşmasına umutlu çıkmak amacında. Binlerin tribünlerde, milyonların ekran başında destek verdiği sarı lacivertli ekibin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Lyon müsabakasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:28 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:50
Fenerbahçe - Lyon maçının ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak Midtjylland deplasmanına taze umutlarla gidebilmek.

    CANLI TAKİP

    Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - LYON MAÇININ İLK 11'LERİ

    FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Djiku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri

    LYON: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

    Simone Sozza Inter ile Milan arasında oynanan İtalya Süper Kupası finalini de yönetmişti (REUTERS)Simone Sozza Inter ile Milan arasında oynanan İtalya Süper Kupası finalini de yönetmişti (REUTERS)

    DÜDÜK SOZZA'DA

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Lyon ile karşılaştığı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndn Simone Sozza yönetiyor. Yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstleniyor. Dördüncü hakem ise Matteo Marchetti.

    VAR'da Paolo Mazzoleni, AVAR'da Daniele Doveri oturuyor.

    Fenerbahçe son maçında, Beşiktaş'ın 4-1 yendiği Athletic Bilbao'ya Inaki Williams'ın golleriyle 2-0 mağlup olmuştu (EPA)Fenerbahçe son maçında, Beşiktaş'ın 4-1 yendiği Athletic Bilbao'ya Inaki Williams'ın golleriyle 2-0 mağlup olmuştu (EPA)

    FENERBAHÇE'NİN DURUMU KRİTİK

    Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenmesi sonrasında kaldığı Avrupa Ligi'ndeki yeni formatta bugüne kadar 6 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

    Union SG ve Slavia Prag'ı yenen Kanarya, Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya yenildi.

    Lyon son maçında Frankfurt'u 3-2 yendi (uefa.com)Lyon son maçında Frankfurt'u 3-2 yendi (uefa.com)

    LYON ZİRVE POTASINDA

    Fenerbahçe'nin rakibi Lyon ise aynı sayıdaki maçta 13 puan aldı ve 4. sırada bulunuyor. Fransız temsilcisi ilk 8'de yer alabilmek adına deplasmadan 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe son hafta maçında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak (Foto Arşiv)Fenerbahçe son hafta maçında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak (Foto Arşiv)

    SON DURAK DANİMARKA

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta maçlarını Hollanda'da oynayacağı fikstürde Fenerbahçe ise Danimarka'da çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı lacivertliler, Midtjylland'ın konuğu olacak. Lyon ise Bulgar ekibi Ludogorets ile Groupama Stadyumu'nda karşılaşacak.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Fenerbahçe - Lyon maçının ilk 11’i belli oldu
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi
    Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? Koltuğun arasına ne sıkıştırdı
    Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenlerin isim listesi! Kimlikleri belli oldu...
    Çalışan annelere ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacak