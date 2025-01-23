Union SG ve Slavia Prag'ı yenen Kanarya, Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenmesi sonrasında kaldığı Avrupa Ligi'ndeki yeni formatta bugüne kadar 6 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe , 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe 'nin rakibi Lyon ise aynı sayıdaki maçta 13 puan aldı ve 4. sırada bulunuyor. Fransız temsilcisi ilk 8'de yer alabilmek adına deplasmadan 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe son hafta maçında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak (Foto Arşiv)

SON DURAK DANİMARKA

Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta maçlarını Hollanda'da oynayacağı fikstürde Fenerbahçe ise Danimarka'da çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı lacivertliler, Midtjylland'ın konuğu olacak. Lyon ise Bulgar ekibi Ludogorets ile Groupama Stadyumu'nda karşılaşacak.