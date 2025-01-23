Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak Midtjylland deplasmanına taze umutlarla gidebilmek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak Midtjylland deplasmanına taze umutlarla gidebilmek.
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FENERBAHÇE - LYON MAÇININ İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Djiku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri
LYON: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze
DÜDÜK SOZZA'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Lyon ile karşılaştığı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndn Simone Sozza yönetiyor. Yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstleniyor. Dördüncü hakem ise Matteo Marchetti.
VAR'da Paolo Mazzoleni, AVAR'da Daniele Doveri oturuyor.
FENERBAHÇE'NİN DURUMU KRİTİK
Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenmesi sonrasında kaldığı Avrupa Ligi'ndeki yeni formatta bugüne kadar 6 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Union SG ve Slavia Prag'ı yenen Kanarya, Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya yenildi.
LYON ZİRVE POTASINDA
Fenerbahçe'nin rakibi Lyon ise aynı sayıdaki maçta 13 puan aldı ve 4. sırada bulunuyor. Fransız temsilcisi ilk 8'de yer alabilmek adına deplasmadan 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.
SON DURAK DANİMARKA
Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta maçlarını Hollanda'da oynayacağı fikstürde Fenerbahçe ise Danimarka'da çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı lacivertliler, Midtjylland'ın konuğu olacak. Lyon ise Bulgar ekibi Ludogorets ile Groupama Stadyumu'nda karşılaşacak.