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Eyüp Muğla'da tek attı! Bodrum FK Eyüpspor 0-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK'ya konuk olan Eyüpspor, rakibini 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü. İstanbul ekibi puanını 36'ya yükseltirken tek gol Tayfur Bingöl'den geldi.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:25
Eyüp Muğla’da tek attı! Bodrum FK Eyüpspor 0-1 | MAÇ SONUCU

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    Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, hanesine bir galibiyet daha yazdırdı. Arda Turan ve öğrencileri, 12. dakikada Tayfur Bingöül'ün golüyle Bodrum FK'yı 1-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

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    Eyüpspor 22. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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