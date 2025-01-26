Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, hanesine bir galibiyet daha yazdırdı. Arda Turan ve öğrencileri, 12. dakikada Tayfur Bingöül'ün golüyle Bodrum FK'yı 1-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.